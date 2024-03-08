İstanbul’da trafik durma noktasında! Cuma trafiğinde yoğunluk yüzde 90’lara ulaştı

Basın Ekspres Yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun her iki yönünde de trafik durma noktasında…

Kentteki trafiğin en çok hissedildiği noktalardan diğeri ise Taksim Meydanı'na çıkan yollar. İstanbul Valiliği'nin kararı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında meydanın trafiğe kapatılması meydana çıkan yollarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.