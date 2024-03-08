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İstanbul’da trafik durma noktasında! Cuma trafiğinde yoğunluk yüzde 90’lara ulaştı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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İstanbul’da trafik durma noktasında! Cuma trafiğinde yoğunluk yüzde 90’lara ulaştı

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası trafik yoğunluğu oluştu. Yağmurlu havanın iş çıkış saatiyle de denk gelmesi sonucu yoğunluk yüzde 90’lara ulaştı.

Haftanın son iş gününde yağışlı havayla birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.

Megakentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yer yer yoğunluk olduğu gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.Köprünün Avrupa-Anadolu geçişindeki trafik ise Akşemsettin Viyadüğü'nden başlayıp aralıksız Ataşehir'e kadar sürüyor.

Basın Ekspres Yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun her iki yönünde de trafik durma noktasında…

Kentteki trafiğin en çok hissedildiği noktalardan diğeri ise Taksim Meydanı'na çıkan yollar. İstanbul Valiliği'nin kararı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında meydanın trafiğe kapatılması meydana çıkan yollarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

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