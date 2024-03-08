Katil oğulun canavar annesinden kan donduran vicdansızlık! Kazada yaralanan İbrahim Gümüş: Elimden telefonumu aldı

"KENDİ ÇOCUĞUNUN GELECEĞİNİ ALDI"

Acılı anne Pervin Aci ise gözyaşları içinde şunları söyledi:

"O çocuk gelsin. Annesi getirsin. Türkiye'de hiç kimse onun çocuğuna bir şey yapmaz. Benim çocuğum toprakta, nefes almıyor. Onun çocuğu nefes alacak, konuşacak. O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın günah o çocuğa. O çocuğa da üzülüyorum. Eylem Tok'un 'yine olsa yine yaparım' açıklaması hatırlatılan Pervin Aci "Bir anne demez. İnanmıyorum. Bir anne söyler mi bunu? Eğer söylediyse yazıklar olsun. Ama dememiştir." dedi. Aci şöyle devam etti: "Çocuğuna da eziyet etmesin, getirsin güzelce. Günah değil mi o çocuğa, o çocuğun geleceğini aldın. Herkes anne. Öyle bir içgüdü olur mu. Annelik içgüdüsü olsaydı onda önce benim yavrumu kurtarıp hastaneye gelip ne gerekiyorsa yapardı. Benim oğlum zaten gidecekti ama yanında olsaydı, ağlasaydı sızlasaydı, ben gidene kadar dursaydı başında, ben onu başımın üstünde tutardım.