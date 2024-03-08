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Gerçekliği sorgulatan pasta sanatı! Hangisi pasta, hangisi heykel?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Gerçekliği sorgulatan pasta sanatı! Hangisi pasta, hangisi heykel?

Gördüğü her şeyi pastadan yapan bir sanatçı. Kimi zaman devlet büyüklerinin büstlerini pasta yapıyor kimi zamansa bir arabayı. Pastaları o kadar gerçekçi ki görenler gerçeğinden ayırt edemediği gibi kesmeye de kıyamıyor. A Haber ekibi Sanatçı Tuba Geçkil’in o pastaları görüntüledi. İşte detaylar…

Pastaları o kadar gerçekçi ki görenler gerçeğinden ayırt edemediği gibi kesmeye de kıyamıyor.

Tuba Geçkil

O kadar gerçekçi ki mesela plastik görünümde bir çanta hazırladım makyaj çantası. Herkes onu gerçekten plastikten bir çanta sandı ama kesilmesi de bir şey ifade etmiyor çünkü o gerçekten pasta benim onu kanıtlayabilmem için ısırmam gerekiyor veya hatta biraz yemem gerekiyor.

HAYRAN BIRAKAN PASTA SANATINA OĞLUNA HAZIRLADIĞI DOĞUM GÜNÜ PASTASIYLA BAŞLADI

Oğlumun 1 yaş doğum günüyle birlikte ona farklı bir pasta yapma arayışındaydım ve o dönem başladı hamura dokunduğum andan itibaren onu şekillendirmeye başladım ve geçmişte de sanatsal çalışmalarım olduğu için renklendirmeye de başladım.

HER ŞEYİN PASTASINI YAPINCA ŞİPARİŞLERDE İLGİNÇ OLUYOR

Yurt dışından bir müşterimiz sevgilisinin gerçekçi kalp insan kalbini istemişti. Tabi üzerine biraz kanlar detaylar damarlar vs. tüm detaylarıyla hazırlamıştık.

BU ŞAHESER PASTALARI YAPARKEN HİÇBİR DETAYI ATLAMIYOR

Zorlandığım pasta bir aracın 4'e 1 oranında küçültülmüş versiyonunu hazırlamaktı. Üstü açık bir spor araçtı ve dolayısıyla içerisindeki koltuk vites ve vitesin içerisindeki detaylar harfler yazılar rakamlar gerçekçi olarak küçük minimalize şeklinde elde hazırlanarak tamamlandı.

Ödüllü pastalar yaklaşık 4 yıl kadar yurt dışında birçok ülkede global uluslararası yarışmalara katıldım oradaki çalışmalardan bazı örnekler birçoğu madalya aldılar son 4 yarışma ürünü olan çalışmamda İKA olimpiyatlarında dünyanın en zorlu ve en prestijli yarışmasında 4 altın madalya birden alarak rekor kırdım.

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