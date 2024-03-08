Gerçekliği sorgulatan pasta sanatı! Hangisi pasta, hangisi heykel?

Tuba Geçkil

O kadar gerçekçi ki mesela plastik görünümde bir çanta hazırladım makyaj çantası. Herkes onu gerçekten plastikten bir çanta sandı ama kesilmesi de bir şey ifade etmiyor çünkü o gerçekten pasta benim onu kanıtlayabilmem için ısırmam gerekiyor veya hatta biraz yemem gerekiyor.