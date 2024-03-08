Akdeniz'de Deprem | 8 Mart Cuma az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ...
Son dakika haberleri... Bugün sabah saatlerinde, AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında merkez üssü bulunan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.27'de kaydedilen bu sarsıntı sonrası depreme ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. İşte 8 Mart Cuma son depremler listesi...
AFAD'ın internet sitesinde verilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında merkez üssü bulunan 4,4 büyüklüğünde bir deprem saat 07.27'de meydana geldi.
İşte son dakika deprem gelişmeleri...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.39 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-08
Saat:07:27:12 TSİ
Enlem:36.3425 N
Boylam:28.40056 E
Derinlik:36.05 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
08-03-2024 07:27:12 36.3425 28.4006 36.05 MW 4.4 Akdeniz - [41.39 km] Marmaris (Muğla) 622215
08-03-2024 05:28:12 36.8311 36.2353 7.1 ML 1.4 Dörtyol (Hatay) 622214
08-03-2024 04:55:51 39.9153 40.8564 7 ML 1.7 Aşkale (Erzurum) 622212
08-03-2024 04:36:45 37.9811 29.4808 7.08 ML 1.1 Çal (Denizli) 622213
08-03-2024 03:56:35 36.9519 28.4006 7.04 ML 1.1 Marmaris (Muğla) 622211
08-03-2024 03:49:37 38.2275 37.4219 7.02 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 622210
08-03-2024 03:10:16 38.2703 38.2386 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 622209
08-03-2024 03:08:15 38.3872 37.5103 7.02 ML 1.9 Darende (Malatya) 622208
08-03-2024 02:03:48 38.8544 27.5869 7.01 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa) 622207
08-03-2024 01:48:58 38.5919 27.8867 6.87 ML 1.2 Ahmetli (Manisa) 622206
08-03-2024 01:28:36 37.8567 36.1461 6.75 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 622203
08-03-2024 01:20:23 38.385 37.5242 6.72 ML 1.4 Darende (Malatya) 622204
08-03-2024 01:18:16 37.8586 29.2564 7.02 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 622205
08-03-2024 00:53:49 38.0586 36.5553 7.01 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 622202
07-03-2024 23:50:06 38.1119 38.4497 7.02 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 622201
07-03-2024 23:28:05 38.0886 38.4611 7.57 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 622200
07-03-2024 23:20:26 38.0114 37.5306 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 622199
07-03-2024 22:49:46 37.4217 37.1883 7 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 622198
07-03-2024 22:27:35 38.1883 38.6333 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 622196
07-03-2024 22:17:29 36.3897 27.1239 7.12 ML 2.1 Ege Denizi - [44.51 km] Datça (Muğla) 622197
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