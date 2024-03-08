08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü

Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
Bursa’da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü

Son dakika haberi... Bursa'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Yangında, tamirhane önünde park halinde bulunan 4 araç zarar gördü.

Oto tamirhanesinde yangın OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA