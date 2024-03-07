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Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!

Sarıyer'de otomobilin motor kısmına sakladıkları silahı alan iki şüpheli, yoldan geçen başka bir araca ateş etti. Silahla çevreye de rastgele ateş eden şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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