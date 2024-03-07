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Bursa'da KADES uygulaması hayatını kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Bursa’da KADES uygulaması hayatını kurtardı

Bursa'da eski nişanlısıyla yolda karşılaşan kadın, telefonunda kurulu KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Uzaklaştırması olduğu halde rahatsız eden eski nişanlı, polisin geleceğini anlayınca bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen yunus timleri, eski nişanlıyı kısa sürede yakaladı.

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