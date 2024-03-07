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İstanbul’da film gibi operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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İstanbul’da film gibi operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı iki ilçedeki operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

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