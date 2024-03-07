Pendik’te apartman dairesinde yangın paniği!





Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında apartman dairesinde maddi hasar oluştu.