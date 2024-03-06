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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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