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Hakkari'de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Hakkari’de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi!

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

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