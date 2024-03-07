Park halindeki araç alev alev yandı! Yokuşta kayarak korkuluklara çarptı





Motor kısmından yükselen alevlerin sardığı aracı sahibi ve çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştı. Buldukları su bidonu, kova gibi malzemelerle yanan aracı söndürmeye çalışırken "Kimse de yangın tüpü, hortum yok mu?" diye yardım istediler. Evlerinin camından olayı izleyen vatandaşlar ise su atmalarının daha kötü olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Zaman zaman araçtan yükselen patlama sesleri ise paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.