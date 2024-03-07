Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var







Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.