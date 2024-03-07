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Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Burdur’da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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