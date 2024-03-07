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ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndan bomba transfer! Saygın Soysal da kadroya dahil oluyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’ndan bomba transfer! Saygın Soysal da kadroya dahil oluyor...

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı milyonlarıekran başına kilitliyor. Severek izlenen diziye ilişkin bomba bir haber gelirken Ateş Kuşları'nın kadrosuna Saygın Soysal'ın da dahil olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna Saygın Soysal dahil oluyor.

Ateş Kuşları'nın 8 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. Bölümünde başarılı oyuncu Saygın Soysal, seyirci karşısına Çatal'ın kimsenin bilmediği oğlu ve Barbaros'un ağabeyi olan 'Çino' karakteriyle dahil oluyor.

Ateş Kuşları'nın 46. Bölüm tanıtımında Çino'nun "Barbaros, babamın en büyük belki de tek hatası…" sözleri dikkat çekerken, Çino'nun hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

"Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de!

46.Bölüm Özeti:

Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir.

Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık… Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir?

Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır? Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir.
Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?

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