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Nevşehir'de kan donduran olay! Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Nevşehir’de kan donduran olay! Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü

Nevşehir'de bir kişi tartıştığı dayısını silahla vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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