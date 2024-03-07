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Hakkari'de kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Hakkari’de kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yüksekova- Şemdinli karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için bölgede çalışma yaptı.

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