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Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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