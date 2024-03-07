Feci kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

10 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

Ahmet Can (53) yönetimindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu.



SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ahmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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