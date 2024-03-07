Feci kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti
Kilis'in Musabeyli ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Musabeyli İlçesi Hüseyinoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi.
10 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU
Ahmet Can (53) yönetimindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Ahmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
- 0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
- Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...
- Okullar Kapandı! Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar 3 Gün Tatil!
- Taburelerin ortasındaki delik meğer bu işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
- Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
- Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi