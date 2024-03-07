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Feci kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Feci kaza: Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Musabeyli İlçesi Hüseyinoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi.

10 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU
Ahmet Can (53) yönetimindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Ahmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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