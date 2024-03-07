Avcılar feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti







Bariyerleri parçalayarak yan yola giren otomobil sürücüsü Efe Gülmez, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülmez, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Efe Gülmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri de kazanın bulunduğu yerde temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.