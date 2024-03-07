Avcılar feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Avcılar’da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, D-100 Karayolu'ndaki bariyerlere çarparak yan yola geçti. Kazada sürücü Efe Gülmez, hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Avcılar Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efe Gülmez idaresindeki 34 EB 9184 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerleri parçalayarak yan yola giren otomobil sürücüsü Efe Gülmez, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülmez, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Efe Gülmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri de kazanın bulunduğu yerde temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kazayı dikiz aynasından gören sürücü Serkan Taş, "Yan yolda gidiyordum. Demirlerin havada uçuştuğunu gördüm. Toz, dumandı ortalık. Ne olduğunu bile anlamadım. Halen kendimde değilim elim ayağım titriyor" dedi.
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