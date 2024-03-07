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Manisa'da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Manisa’da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı

Manisa'da tarihi mezarlık defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp zarar verdi. Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan mahalleli, duruma tepki gösterdi.

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