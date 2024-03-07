Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
Bedensel engelli Sibel Zengin, uzun bir süre emek ve para biriktirdikten sonra internet üzerinden 20 bin liralık bir tablet siparişi verdi. Heyecanla kargosunu bekleyen Zengin, paketi açtığında yaşamının şokunu yaşadı. Beklediği tablet yerine, paketin içinden çıkan tam bir hayal kırıklığı oldu.
Gaziosmanpaşa'da yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, internet üzerinden 20 bin liralık değerde bir tablet siparişi verdi. Ancak kargo paketini açtığında beklediği tablet yerine sadece bir taşla karşılaştı. Bu beklenmedik durum karşısında büyük bir şok yaşayan Zengin, hayal kırıklığını dile getirdi.
20 BİN LİRAYA TAŞ ALDI
23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, Gaziosmanpaşa'da internet üzerinden 20 bin liralık tablet siparişi verdi. Ancak kargo paketini açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
MAĞDURİYETİNİ DİLE GETİRDİ
"Tüketici hakem heyetine başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatıyoruz. Yani taşı görünce şok oldum. 20 bin lira verdim birazcık zoruma gitti. Üzüldüm, ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize şok olduk. Tablet beklerken taş geldi. Aldığımız tablet yok" şeklinde duygularını ifade eden Zengin'in sözleri, yaşadığı büyük hayal kırıklığını yansıtıyor.
SORUŞTURMALARDAN KAÇMAK İÇİN TAŞ GÖNDERİYOR!
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, bu tür dolandırıcılıklara dikkat çekerek, bazı satıcıların depocu karışıklığı bahanesiyle müşterilere beklenmedik ürünler gönderebildiğini ve bunun bir dolandırıcılık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Ağaoğlu'nun açıklamaları, tüketici haklarının korunması ve bu tür durumların önlenmesi için daha fazla dikkat ve önlem alınması gerekliliğini vurguluyor.
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- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
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