Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!

MAĞDURİYETİNİ DİLE GETİRDİ

"Tüketici hakem heyetine başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatıyoruz. Yani taşı görünce şok oldum. 20 bin lira verdim birazcık zoruma gitti. Üzüldüm, ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize şok olduk. Tablet beklerken taş geldi. Aldığımız tablet yok" şeklinde duygularını ifade eden Zengin'in sözleri, yaşadığı büyük hayal kırıklığını yansıtıyor.