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Kocaeli'de korku dolu anlar! Otomobilini ateşe verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Kocaeli’de korku dolu anlar! Otomobilini ateşe verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iddiaya göre bir sürücü otomobilini ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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