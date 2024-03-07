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Esenler’de sokak ortasında silahlı kavga

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Esenler’de sokak ortasında silahlı kavga

Esenler’de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan A.G. ve F.Ş., trafikte karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yerde boğuşan husumetlilerden F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S.’de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş alınca F.Ş. ve A.G. yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan G.E.S. ile F.Ş. tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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