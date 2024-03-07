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Bingöl'ün Karlıova’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Bingöl’ün Karlıova’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor.

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