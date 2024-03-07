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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Hatay’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

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