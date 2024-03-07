07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama!

Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
ABONE OL
Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama!

Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun "evime polis gönderildi" iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA