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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Kahramanmaraş’ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının arından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.

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