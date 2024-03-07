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Ankara Valisi Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Ankara Valisi Şahin’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!

Ankara Valisi Vasip Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Şahin, mesajında, toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin temel direği olan kadınların daima özverinin ve sevginin kaynağı olduğunu belirtti.

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