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Gram altın ne kadar oldu? Altının gramı 2 bin 206 liradan işlem görüyor

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Gram altın ne kadar oldu? Altının gramı 2 bin 206 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

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