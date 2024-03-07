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Kapının gencin kafasına düşme anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Kapının gencin kafasına düşme anı kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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