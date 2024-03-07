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Domuz avında kalp krizinden öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki 'çip' sayesinde bulundu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Domuz avında kalp krizinden öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki ’çip’ sayesinde bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde domuz avı için araziye çıkan esnaf Mehmet Uyanıker (64), dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Jandarma, Uyanıker'in cansız bedenini yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çip sayesinde buldu.

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