Aydın'da feci kaza! Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olay, İncirliova İlçesi Hürriyet Mahallesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa hareket halindeki tren çarptı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
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