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İstanbul-Çatalca'da TEM Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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İstanbul-Çatalca’da TEM Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Çatalca yol ayrımında hafriyat kamyonunun bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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