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Ankara'da çocuklara saldıran sokak köpekleri kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Ankara’da çocuklara saldıran sokak köpekleri kamerada

Ankara’da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları, o anları kayda aldı. Çocukların yaşadıkları korku anbean kameraya yansırken, anne kızının günlerdir evden çıkamadığını söyledi.

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