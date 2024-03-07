İETT şoföründen magandalık! Otobüsü vatandaşın üzerine sürdü

O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken, cipin sürücüsü aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi. Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi.