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Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga kamerada!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga kamerada!

Esenyurt’ta bir lise çıkışında öğrenciler arasından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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