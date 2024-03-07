A Haber Gazze yardım gemisinde! Kızılay'ın Gazze yardım gemisi 36 saat sonra Mısır’da

Kızılay’ın Gazze yardım gemisi yola çıkıyor. Mersin Limanı'ndan hareket edecek gemi 300 bin koli taşıyor ve 36 saat sonra Mısır'da olacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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