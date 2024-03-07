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A Haber Gazze yardım gemisinde! Kızılay'ın Gazze yardım gemisi 36 saat sonra Mısır’da

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 10:10
Kızılay’ın Gazze yardım gemisi yola çıkıyor. Mersin Limanı'ndan hareket edecek gemi 300 bin koli taşıyor ve 36 saat sonra Mısır'da olacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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A Haber Gazze yardım gemisinde!
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