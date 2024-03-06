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Tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı öldü

Ankara'da tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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