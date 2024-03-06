Bakan Ali Yerlikaya “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan şahısların gözaltına alındığını duyurdu
Ali Yerlikaya: Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahısların gözaltına alındığını açıkladı.
GEREĞİ YAPILDI-6— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2024
Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye… pic.twitter.com/FI8OPQX2l6
İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
GEREĞİ YAPILDI-6
Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır.
Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!
#TürkiyeninHuzuru🇹🇷
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi
- Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
- Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
- İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!
- Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!
- 2 yılda 33 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47'lik sunucu 20'liklere taş çıkarıyor! Tek yöntemle çatır çatır eriyin
- Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
- Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler