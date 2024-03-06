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Bakan Ali Yerlikaya “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan şahısların gözaltına alındığını duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Bakan Ali Yerlikaya “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan şahısların gözaltına alındığını duyurdu

Ali Yerlikaya: Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

GEREĞİ YAPILDI-6

Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi "kız almaya biz böyle gideriz" diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır.

Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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