İzmir'de trafikte silahlı yol verme kavgası! Yaralılar var
İzmir'de, trafikte yol verme meselesinden çıkan ve bölgedeki çiçekçidekilerin de karıştığı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki çiçekçinin önünde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan İ.Ö. (51) ile başka araçtaki A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı
Gerginliğin artması sonucu taraflar, araçlarını yol kenarındaki çiçekçinin önüne çekti. İddiaya göre sürücü İ.Ö.'nün yakınları olan çiçekçinin sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de karışınca tartışma kavgaya dönüştü. A.Ö., iş yerindeki tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. A.K. ve E.S.K. yaralandı; A.Ö. tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler kavgayı ayırdı; İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı. Kavgaya karışan A.Ö.'nün yakalanması için ise polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, kavga anında yaşanan arbede de çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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