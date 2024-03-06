İzmir’de trafikte silahlı yol verme kavgası! Yaralılar var







İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler kavgayı ayırdı; İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı. Kavgaya karışan A.Ö.'nün yakalanması için ise polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, kavga anında yaşanan arbede de çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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