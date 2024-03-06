Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir.