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Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde sofralarda vazgeçilmez bir lezzet olan Ramazan pidesi, merak konusu haline geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamasıyla, 2024 Ramazan pidesi fiyatı netlik kazandı. Pide fiyatının belirlenmesinde un, maya, işçilik ve diğer girdi maliyetleri göz önünde bulunduruldu. Peki Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL?

Mübarek Ramazan ayına yaklaşırken, fırınlar Ramazan pidesi hazırlıklarına hız verdi. İslam aleminin heyecanla beklediği bu kutsal ayda, sofraların vazgeçilmezi haline gelen Ramazan pideleri için hazırlıklar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan pidesi fiyatları, dikkatle takip ediliyor. İşte il il Ramazan fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.

2024 İSTANBUL HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATI

Bu yıl Ramazan ayında Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL'den satışa sunacağını duyurdu.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi.

Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

Geçen yıl Türkiye'de Ramazan pidesinin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir.

Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." dedi.

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