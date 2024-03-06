İstanbul'da acı olay! Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı
İstanbul Küçükçekmece'de pencereye çıkan bir çocuk 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Küçükçekmece'de, pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ. D. isimli çocuk açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, önce çamaşır iplerinin üstüne ardından betona düştü. Gürültüyle sokağa çıkan bir esnaf, çocuğun yere düştüğünü fark etti.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İ.D.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavisine devam edilen 4 yaşındaki İ.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun annesini karakola götürdü. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan anne, serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili konuşan Yavuz Avcı isimli esnaf, "Sabah iş başı yapmıştık. Bir ses geldi, büyük bir gürültü koptu. Baktım çocuk düşmüş, yatıyor. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuk nefes alıyordu, hayati tehlikesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama aldılar götürdüler" dedi.
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