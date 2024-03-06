06 Mart 2024, Çarşamba
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MARDİN Anne, kurtarmak istediği kızı ve kucağındaki oğluyla birlikte 6’ncı kattan düşüp öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Küçükçekmece’de, pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

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