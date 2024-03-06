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Motosiklet sürücüsünden akılalmaz hareket!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Motosiklet sürücüsünden akılalmaz hareket!

Pendik’te direksiyonu bırakan sürücü motosikleti yatarak kullandı.Ayaklarıyla motosikleti kontrol etmeye çalışan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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