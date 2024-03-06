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Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık hareket etti, diğeri ile onu görüntüledi

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