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Balıkesir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Balıkesir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

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