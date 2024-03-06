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Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Kayseri’de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Kayseri'de bir parkta pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi. Öte yandan, iki taraf arasında "kız meselesi yüzünden husumet olduğu" iddia edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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