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Bursa'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Bursa’da devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına devrilen sunta yüklü TIR'ın sürücüsü Ömer Doğan (59), yaşamını yitirdi.

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