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Beykoz’da ortaokul öğrencisini bıçaklamıştı! Şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Beykoz’da ortaokul öğrencisini bıçaklamıştı! Şüpheli tutuklandı

Beykoz'da, ortaokul öğrencisini evine giderken göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli E.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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